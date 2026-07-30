Bloomberg: в ЕС планируют ужесточить контроль за ChatGPT и Roblox

В ЕС планируют ужесточить контроль за ChatGPT и Roblox в рамках Закона о цифровых услугах. «ChatGPT от OpenAI и компания по производству видеоигр Roblox подпадут под более строгие требования к проверке и мониторингу в соответствии с правилами Евросоюза по модерации контента после того, как их число пользователей в ЕС превысило 45 млн в месяц», — пишет Bloomberg со ссылкой на источник.