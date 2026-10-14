Сгоревший хлеб из новгородского храма раскрыл средневековую традицию

Археологи получили редкое свидетельство повседневной церковной практики Древней Руси. Три небольших обугленных предмета, обнаруженных в церкви Успения на Торгу в Великом Новгороде, оказались просфорами — хлебами, которые использовали во время богослужения.
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