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Сгоревший хлеб из новгородского храма раскрыл средневековую традицию

Сгоревший хлеб из новгородского храма раскрыл средневековую традицию

Археологи получили редкое свидетельство повседневной церковной практики Древней Руси. Три небольших обугленных предмета, обнаруженных в церкви Успения на Торгу в Великом Новгороде, оказались просфорами — хлебами, которые использовали во время богослужения.

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