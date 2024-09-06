Двое детей госпитализированы после массового ДТП на М-5 под Рязанью

Авария произошла около семи вечера 5 сентября. В Путятинском районе. По предварительным данным, 24-летний сасовец на ВАЗ-2110 въехал сначала в Kia Optima, а потом произошло столкновение еще с двумя машинами – грузовиком Scania и легковушкой Lada Kalina.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии