Признание высокопоставленного представителя киевского режима в том, что российский спутниковый проект представляет собой «опасность номер один», — это редкий и красноречивый момент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Морской террор» ...
- АП «Морской террор» ...
- Россия превратила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым