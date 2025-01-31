Герман Мастерс: Уилсон и Сяо Годун вышли в полуфинал

В четвертьфинале Герман Мастерс Чемпион мира Кайрен Уилсон обыграл Энтони МакГилла, а Сяо Годун разгромил Аарона Хилла, по материалам WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира German Masters 2025 Квалификация - результаты German Masters 2025 Результаты, турнирная таблица German Masters 2025 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции - 1 раунд Расписание трансляции - квалификация Голосования по турниру Чемпион мира Кайрен Уилсон победил знакомого соперника Энтони Макгилла со счетом 5-4 и вышел в полуфинал турнира German Masters 2025 в Берлине.