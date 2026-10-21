В Самарской области за 42-ю неделю 2026 года заболеваемость COVID-19 снизилась на 33,8 % по сравнению с предыдущей неделей и составила 0,8 случая на 100 тысяч жителей, при этом в шести муниципалитетах показатель превысил среднеобластной уровень.