Яна Чурикова не желает мириться с обиженным Филиппом Киркоровым

Экс-ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова не хочет выходить на контакт с оскорбленным Филиппом Киркоровым Телеведущая Яна Чурикова и певец Филипп Киркоров поругались в 2021 году из-за разного мнения о финале музыкального конкурса «Евровидение».