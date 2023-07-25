украина убивает

Игорь Василевский

Если посчитать население стр 404 по принятым в мире косвенным признакам - по количествупотребляемого хлеба на 1 чел, то население этой страны в 2020 году составляло 34-36 млн чел. Поразительно... Ну, что касается мобилизационного потенциала - можно посчитать грубо, в первом приближении - 10-11 % от населения страны... А если учесть, что тысяч 250-300 уже закопано в землю, брошено в болота, воронки, в реки... а санитарные - безвозвратные, больше примерно в 4 раза... Тотальный убой населения... Пиндос надеется, что окраинские черноземы, в свете приближении глобальных катастроф, перейдет на вечное пользование ему... у наших границ... НО ПАСАРАН!!!