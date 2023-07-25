Эти картинки не российская пропаганда рисует, это восприятие себя самими украинцамиВ 1991 году УССР имела пятую экономику в Европе, а её население составляло 52 миллиона человек.
украина убивает
Комментарии
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М
ММ
-Петро, шо б сделал, если б стал царём? -Як шо? Украл бы корону, та и сбёг! Звиняйте за мой французский , мову не разумию!
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17 час.
Сергей Лепехов
Будущее у них одно.
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15 час.
Игорь Василевский
Если посчитать население стр 404 по принятым в мире косвенным признакам - по количествупотребляемого хлеба на 1 чел, то население этой страны в 2020 году составляло 34-36 млн чел. Поразительно... Ну, что касается мобилизационного потенциала - можно посчитать грубо, в первом приближении - 10-11 % от населения страны... А если учесть, что тысяч 250-300 уже закопано в землю, брошено в болота, воронки, в реки... а санитарные - безвозвратные, больше примерно в 4 раза... Тотальный убой населения... Пиндос надеется, что окраинские черноземы, в свете приближении глобальных катастроф, перейдет на вечное пользование ему... у наших границ... НО ПАСАРАН!!!
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13 час.
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