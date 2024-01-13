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Кребеля из кефира. Мягкие, нежные и пышные…Бабушка всегда радовала меня, когда приезжала в гости.

Всем большой привет! Сегодня готовлю мягкие, пышные и очень вкусные кребеля из кефира. Недавно узнала об этом рецепте от своей мамы, а ей дала рецепт моя бабушка, интересное название и у всех по — разному звучит у кого — то вергуны, татарушки и даже ватрушки….

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