Кребеля из кефира. Мягкие, нежные и пышные…Бабушка всегда радовала меня, когда приезжала в гости.

Всем большой привет! Сегодня готовлю мягкие, пышные и очень вкусные кребеля из кефира. Недавно узнала об этом рецепте от своей мамы, а ей дала рецепт моя бабушка, интересное название и у всех по — разному звучит у кого — то вергуны, татарушки и даже ватрушки….