"Русских не считают людьми": Поляк рассказал об истинном отношении к жителям России

федор

А что ты здесь тогда делаешь? Собрал монатки и вперёд в райскую жизнь, думаю разочарование наступит очень быстро и будешь вспоминать как в России всё хорошо. Это может трепать языком человек ко ловц дальше своей норки в жизни никуда не ездил. А пшеки это дерьмо и враги !!!!