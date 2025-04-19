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"Русских не считают людьми": Поляк рассказал об истинном отношении к жителям России

"Русских не считают людьми": Поляк рассказал об истинном отношении к жителям России

Поляк рассказал об истинном отношении к жителям России в Польше. Результаты соцопросов не врут: "Русских не считают людьми".

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Комментарии
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федор
А что ты здесь тогда делаешь? Собрал монатки и вперёд в райскую жизнь, думаю разочарование наступит очень быстро и будешь вспоминать как в России всё хорошо. Это может трепать языком человек ко ловц дальше своей норки в жизни никуда не ездил. А пшеки это дерьмо и враги !!!!
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14 час.
Александр Т
Вот горе то какое! И новость не жданная! Сейчас допью и пойду вешаться от горя. Интересно что ещё со средних веков ляхи ненавидели русских. Что поддерживалось систематической раздачей люлей по ляхским мордам. За их &quot;добрые&quot; дела.
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11 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Это от ярости и бессилия.Русские всегда всем надирали жопу
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6 час.
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