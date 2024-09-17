Харрис позвонила Трампу после нового покушения на него

Американский вице-президент и кандидат на пост главы Белого дома от демократов Камала Харрис позвонила своему главному противнику на предвыборной гонке республиканцу Дональду Трампу после второй попытки покушения на него 15 сентября.
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