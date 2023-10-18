Водитель грузовика не опустил кузов и завис под мостом в Петербурге

Очередной "мост глупости" вечером 18 октября появился в Санкт-Петербурге. На этот раз, как стало известно РЕН ТВ, водитель правильно рассчитал габариты своей машины, но забыл опустить кузов, что привело к ДТП.
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