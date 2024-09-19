С выходом на ПК в God of War Ragnarok наконец появится возможность остановить поток подсказок к загадкам

Накануне выхода скандинавского экшена God of War Ragnarok на ПК разработчики из Santa Monica Studio при поддержке партнёров из Jetpack Interactive рассказали о двух новых функциях, которые дебютируют в игре с релизом PC-версии.
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