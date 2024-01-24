В Абхазии разыскивают милиционера, повредившего Мемориал славы

В Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника милиции Назара Карданова, который на автомобиле въехал на площадку Мемориала славы, где захоронены останки защитников Абхазии, которое принимали участие в Отечественной войне 1992-1993 годов.
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