В Абхазии разыскивают милиционера, повредившего Мемориал славы

В Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника милиции Назара Карданова, который на автомобиле въехал на площадку Мемориала славы, где захоронены останки защитников Абхазии, которое принимали участие в Отечественной войне 1992-1993 годов.