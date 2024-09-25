Шоколадная коврижка

Время приготовления: 1 ч. 0 мин Невероятный аромат какао и специй дразнит вас… а коврижка только еще выпекается в духовке! Она буквально тает во рту: не сочная, но слегка влажная, оставляет сумасшедшее послевкусие на языке! Описание приготовления: Предлагаю вам рецепт, как приготовить шоколадную коврижку.
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