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Репортер Ло Мюррэй: «В прошлом сезоне у Леброна Джеймса был внутренний конфликт по поводу необходимости отдавать инициативу Остину Ривзу»

Леброн Джеймс не стал оставаться в « Лейкерс » и перешел в «Сиксерс» этим летом. Репортер the Athletic Ло Мюррэй прокомментировал одну из причин и смену ролей ветерана.

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