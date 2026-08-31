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Из-за эксплойта More Markets лишился $9,3 млн.

Из-за эксплойта More Markets лишился $9,3 млн.

По данным платформы Web3-безопасности Blockaid, из резерва кредитования протокола децентрализованных финансов (DeFi) на базе Flow EVM было выведено около $9,3 млн.

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