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Посол Украины посулил молдаванам европейские зарплаты и пенсии

Посол Украины посулил молдаванам европейские зарплаты и пенсии

Украинство отключает питание мозга. Перед выборами в Молдавии украинский посол Марк Шевченко призывать молдаван сделать правильный выбор, как в 2014-м году Украина, и в награду получат «европейские зарплаты и пенсии».

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