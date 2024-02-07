Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Snap упали на 30% ввиду отчета об убытках и слабых прогнозов

Акции американской компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, упали более чем на 30% в ходе расширенных торгов во вторник после того, как компания заявила о квартальном убытке и представила неутешительный прогноз, пишет издание MarketWatch.

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