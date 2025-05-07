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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Российские самолеты изменят маршруты авиарейсов из-за ситуации в Пакистане

Российские самолеты изменят маршруты авиарейсов из-за ситуации в Пакистане

Пассажирские лайнеры будут обходить закрытое страной воздушное пространство Самолеты из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении будут обходить закрытую зону в пространстве Пакистана.

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