Российские самолеты изменят маршруты авиарейсов из-за ситуации в Пакистане

Пассажирские лайнеры будут обходить закрытое страной воздушное пространство Самолеты из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении будут обходить закрытую зону в пространстве Пакистана.