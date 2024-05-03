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Соболенко о поддержке трибун: «Если бы не болельщики, я, вероятно, проиграла бы 1:6, 1:6 и очень расстроилась»

Соболенко о поддержке трибун: «Если бы не болельщики, я, вероятно, проиграла бы 1:6, 1:6 и очень расстроилась»

Белоруска победила в полуфинале WTA 1000 в Мадриде со счетом 1:6, 7:5, 7:6(5).  «Мы обе играем агрессивно.

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