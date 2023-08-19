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Родители намазали маслом и положили спать: в Ленобласти спасали ребенка, на которого упала кастрюля с кипятком

Родители намазали маслом и положили спать: в Ленобласти спасали ребенка, на которого упала кастрюля с кипятком

Восьмилетний ребенок в Ленобласти получил ожоги 2 и 3 степени с поражением 70% кожи. Правда, в больницу мальчика отвезли не сразу.

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Комментарии
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Vladimir Kurbatov
Читал, что в случае больших ожогов надо засыпать поражённую кожу мукой... Не проверял.
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12 час.
valeriy kanayev
Холодная вода, снимает температуру, а если засыпать или намазать то температура пойдёт во внутрь и будет ещё хуже. А вот когда пройдёт воспаление, тогда что хочешь прикладывай.
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11 час.

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