Родители намазали маслом и положили спать: в Ленобласти спасали ребенка, на которого упала кастрюля с кипятком
Восьмилетний ребенок в Ленобласти получил ожоги 2 и 3 степени с поражением 70% кожи. Правда, в больницу мальчика отвезли не сразу.
Комментарии
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Читал, что в случае больших ожогов надо засыпать поражённую кожу мукой... Не проверял.
Холодная вода, снимает температуру, а если засыпать или намазать то температура пойдёт во внутрь и будет ещё хуже. А вот когда пройдёт воспаление, тогда что хочешь прикладывай.
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