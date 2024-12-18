Новый российский подствольник будет реактивным

На смену подствольникам под 40-мм безгильзовые выстрелы разработана совершенно новая система ГПР-20 ГПР-20 (реактивный подствольный гранатомет) предназначен в составе комплекса всех моделей автоматов Калашникова, обеспечивая соединение с подствольными гранатометами ГП-25/30/34.
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