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НАТО создаёт центр базирования истребителей F-35 в Финляндии у границ с Россией

В 2026 году Финляндия завершила сборку первого реактивного двигателя F135 на новом предприятии компании Patria в Лиинавуори (город Нокиа).

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