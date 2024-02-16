Минобороны: ВС РФ включают похоронный марш для деморализации ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» ВС России используют в зоне специальной военной операции звуковещательные станции, которые транслируют похоронный марш для деморализации Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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