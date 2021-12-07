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В Самарской области 8 декабря 2021 года вакцинированных вновь материально поощрят

Розыгрыш второго этапа пройдёт 8 декабря 2021 года, сообщает ГТРК "Самара". Среди призов главным выигрышем станет квартира в Самаре, также можно будет выиграть автомобиль марки LADA Vesta и тысяча подарочных сертификатов в 4000 тысячи рублей.

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