В Самарской области 8 декабря 2021 года вакцинированных вновь материально поощрят

Розыгрыш второго этапа пройдёт 8 декабря 2021 года, сообщает ГТРК "Самара". Среди призов главным выигрышем станет квартира в Самаре, также можно будет выиграть автомобиль марки LADA Vesta и тысяча подарочных сертификатов в 4000 тысячи рублей.