Игра Большунова: как «Королю лыж» продержаться в спорте без «международки»

В эти выходные в Малиновке пройдет летний чемпионат страны по лыжероллерам. Главный вопрос турнира - приедет ли туда Александр Большунов.
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