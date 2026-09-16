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Татар-информ

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Игра Большунова: как «Королю лыж» продержаться в спорте без «международки»

Игра Большунова: как «Королю лыж» продержаться в спорте без «международки»

В эти выходные в Малиновке пройдет летний чемпионат страны по лыжероллерам. Главный вопрос турнира - приедет ли туда Александр Большунов.

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