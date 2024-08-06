«Вы будете голодать». Почему мигранты верят, что России без них не прожить?

Александр Петров

Наверное уже пора пришла писать правду, что в России идёт не миграция а ДЕрусификация! Вы только посмотрите, как быстро они развалили СССР и все из за нашей русской терпимости то бишь русского милосердия!!! Во все времена из и за счет РСФСР (а нас русских в примерно 200 национальностей) не бедно жили все так называемые "братья" особенно прибалтийские вымираты! Например - если русские все время эксплуатировали то откуда взялись миллионы мигрантов в России? Нас же они ВСЕХ выгнали, ограбили, изнасиловали а скольких ещё просто убили!!!!!Они все должны жить богатыми как арабские шейхи! -Чтобы Россию не развалилась надо депортировать из России ВСЕХ граждан САР! Пусть эти мастурбеки живут и размножаются у себя в кишлаках а не в России! - Под Москвой в Котельниках в начальных классах русских НЕТ там ВСЕ ученики дети мастурбеков, кому что ещё не понято?!!!