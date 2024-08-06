Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Вы будете голодать». Почему мигранты верят, что России без них не прожить?

«Вы будете голодать». Почему мигранты верят, что России без них не прожить?

Аргументы и факты – aif.ru 28-летний Хайриддин Гулямов из Самарканда в разговоре со мной очень эмоционален.

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Комментарии
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Александр Петров
Наверное уже пора пришла писать правду, что в России идёт не миграция а ДЕрусификация! Вы только посмотрите, как быстро они развалили СССР и все из за нашей русской терпимости то бишь русского милосердия!!! Во все времена из и за счет РСФСР (а нас русских в примерно 200 национальностей) не бедно жили все так называемые &quot;братья&quot; особенно прибалтийские вымираты! Например - если русские все время эксплуатировали то откуда взялись миллионы мигрантов в России? Нас же они ВСЕХ выгнали, ограбили, изнасиловали а скольких ещё просто убили!!!!!Они все должны жить богатыми как арабские шейхи! -Чтобы Россию не развалилась надо депортировать из России ВСЕХ граждан САР! Пусть эти мастурбеки живут и размножаются у себя в кишлаках а не в России! - Под Москвой в Котельниках в начальных классах русских НЕТ там ВСЕ ученики дети мастурбеков, кому что ещё не понято?!!!
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4 час.
Александр Петров
Во времена СССР в России  этих мастурбеков не было от слова вообще они все жили у себя дома и жили за счет русского народа! Они отделились  так как МЫ их объедали ну и живите плодитесь и  размножайтесь вы же ВСЕХ русских узурпаторов-колонизаторов выгнали множество убили ограбили изнасиловали!!!!А вот Какого хрена  они приперлись в Россию и гадать не надо они сильно оголодали все что ИМ русские дали они все сожрали и проебали  и они приехали в Россию вовсе не чистить мусоропроводы они приехали жить вместо тебя а ты им будешь чистить этот мусоропровод))
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4 час.
Александр Петров
Надо срочно убирать из рядов российских чиновников ВСЕХ выходцев из мастурбеков чтобы они не пристраивали на работу своих единоверцев !!
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4 час.

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