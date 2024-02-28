На курорт и медосмотры отправили сотрудников более 1000 новосибирских работодателей

В качестве профилактики производственного травматизма и профзаболеваемости новосибирские предприятия закупали своим работникам средства индивидуальной защиты, проводили медосмотры и отправляли на курорты и в санатории сотрудников вредных и опасных производств.
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