НПО «Электромашина» и «ПК Транспортные системы» подписали соглашение о поставках двигателей

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод» Генеральный директор НПО «Электромашина» (в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) Игорь Афанасьев и генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко подписали на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2026» соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие отечественного двигателестроения.
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