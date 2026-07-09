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НПО «Электромашина» и «ПК Транспортные системы» подписали соглашение о поставках двигателей

НПО «Электромашина» и «ПК Транспортные системы» подписали соглашение о поставках двигателей

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод» Генеральный директор НПО «Электромашина» (в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) Игорь Афанасьев и генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко подписали на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2026» соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие отечественного двигателестроения.

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