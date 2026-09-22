Франция поставит Украине ракеты для ПВО: Макрон обсудил это с Трампом

Париж подписал контракты на поставку радаров и ракет-перехватчиков для усиления украинской ПВО. Об этом во вторник, 22 сентября 2026 года, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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