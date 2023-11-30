Минобороны: разведчики в 1943 году добыли перспективный немецкий гранатомет

Советские разведчики в 1943 году провели успешную Гомельско-Речицкую операцию. В ходе нее солдаты добыли перспективный образец оружия гитлеровцев — противотанковый гранатомет «Офенрор», значится в архивных документах.
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