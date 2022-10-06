Фантастический роман сбывающийся на наших глазах. Михаил Хазин

00:00 Почему мы выживем при инфляции а они нет02:22 Куда можно перенести немецкую промышленность03:50 Страны который поддерживают уровень жизни за счёт экспорта06:25 Итальянский способ кинуть ЕС08:40 Какие страны могут жить на военные заказы10:57 Фантастический роман сбывающийся на наших глазах17:40 Замкнутый круг выхода из экономической ямы22:05 Куда поедет западная молодежь25:00 Что думают немцы про ситуацию с Северными потоками27:10 План Папы Римского32:17 Что нам поможет настроиться на новый мир41:37 Дикие территории будущего45:50 Кто уехал из России.