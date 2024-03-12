Французский политик Филиппо назвал виновных в подрыве «Северных потоков» Вчера 3,3K прочитали Запад не проводит расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», потому что к этой диверсии причастны США и некоторые страны НАТО, в том числе Норвегия и Великобритания.
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