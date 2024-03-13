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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчик Stardew Valley подтвердил существование странной ошибки в игре, котор...

Разработчик Stardew Valley подтвердил существование странной ошибки в игре, котор...

Разработчик Stardew Valley подтвердил существование странной ошибки в игре, которая позволяла собирать урожай быстрееУже через несколько дней состоится выход масштабного обновления для Stardew Valley, в рамках которого в игре появится поддержка мультиплеера, новый контент и многое другое.

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