Разработчик Stardew Valley подтвердил существование странной ошибки в игре, котор...

Разработчик Stardew Valley подтвердил существование странной ошибки в игре, которая позволяла собирать урожай быстрееУже через несколько дней состоится выход масштабного обновления для Stardew Valley, в рамках которого в игре появится поддержка мультиплеера, новый контент и многое другое.