Усадьбу Мусина-Пушкина отреставрируют в столице

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реставрационные работы в усадьбе Мусина-Пушкина на Спартаковской улице в Москве и приспособление для современного использования этого объекта культурного наследия федерального значения.
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реставрационные работы в усадьбе Мусина-Пушкина на Спартаковской улице в Москве и приспособление для современного использования этого объекта культурного наследия федерального значения.
Свежие комментарии