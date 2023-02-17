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Усадьбу Мусина-Пушкина отреставрируют в столице

Усадьбу Мусина-Пушкина отреставрируют в столице

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реставрационные работы в усадьбе Мусина-Пушкина на Спартаковской улице в Москве и приспособление для современного использования этого объекта культурного наследия федерального значения.

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