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Lufax Holding объявляет о перестановках в совете директоров и уходе CFO

Lufax Holding объявляет о перестановках в совете директоров и уходе CFO

Крупный китайский провайдер финансовых услуг для малого и среднего бизнеса Lufax Holding Ltd (NYSE: LU, HKEX: 6623) официально сообщил о существенных кадровых изменениях в составе Совета директоров и высшего исполнительного руководства, вступающих в силу 25 июля 2026 года.

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