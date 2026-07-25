Lufax Holding объявляет о перестановках в совете директоров и уходе CFO

Крупный китайский провайдер финансовых услуг для малого и среднего бизнеса Lufax Holding Ltd (NYSE: LU, HKEX: 6623) официально сообщил о существенных кадровых изменениях в составе Совета директоров и высшего исполнительного руководства, вступающих в силу 25 июля 2026 года.