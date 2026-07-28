Житель Ноябрьска лишился автомобиля и заплатит 300 тысяч рублей за пьяную езду

Житель Ноябрьска предстал перед судом за повторное вождение в состоянии опьянения. Мужчину признали виновным, так как ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, сообщили в пресс-службе городского суда.
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