Бесполезные переговоры во Флориде, или Трамп применил новую стратегию

Главное в тезисах: Тезис 1: Вашингтон и Москва договорились о поставках российского дизтоплива в США — от 300 тысяч тонн в ближайшее время до 3 миллионов тонн в перспективе, а Минфин США снял санкции с этих поставок на полгода.