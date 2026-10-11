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Мировое обозрение

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Бесполезные переговоры во Флориде, или Трамп применил новую стратегию

Бесполезные переговоры во Флориде, или Трамп применил новую стратегию

Главное в тезисах: Тезис 1: Вашингтон и Москва договорились о поставках российского дизтоплива в США — от 300 тысяч тонн в ближайшее время до 3 миллионов тонн в перспективе, а Минфин США снял санкции с этих поставок на полгода.

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