Это решение сделает замену колес в разы проще и быстрее

Прислано через бот-предложку в Телеграм:При снятии колеса, закрепленного болтами, выводя баллонник, не всегда удается удержать в его головке выкрученный болт, при этом болт падает на стенку отверстия, набирая в резьбу грязь (само собой, потом она вытирается, но можно до этого и не доводить).