Здоровье в наших руках

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Как только Ярослав и Даша стали самостоятельно принимать пищу, произошло их первое знакомство с зубной щеткой.

Как только Ярослав и Даша стали самостоятельно принимать пищу, произошло их первое знакомство с зубной щеткой.

Кто-то скажет: так рано? Я считаю: вовремя!Да, я согласна, что сейчас стоматология вышла на новый уровень и исправить можно все: устанавливают имплантаты и виниры за 1 приём, кривые зубые выпрямляют элайнеры, а для украшения ставят блестящие скайсы.

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