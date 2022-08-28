Как только Ярослав и Даша стали самостоятельно принимать пищу, произошло их первое знакомство с зубной щеткой.

Кто-то скажет: так рано? Я считаю: вовремя!Да, я согласна, что сейчас стоматология вышла на новый уровень и исправить можно все: устанавливают имплантаты и виниры за 1 приём, кривые зубые выпрямляют элайнеры, а для украшения ставят блестящие скайсы.