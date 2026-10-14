Мировой рынок предметов роскоши переживает самый глубокий кризис со времён пандемии. По данным агентства Reuters, совокупная рыночная стоимость десяти крупнейших европейских компаний сектора с начала 2026 года рухнула на 350 миллиардов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Politico: Власти ...
- Европа ждёт плохи...
- За 20 лет в росси...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым