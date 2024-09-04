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Первенство Москвы. Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов, Черемных и Рудь, Симонова и Алексеенко покажут произвольные программы

Первенство Москвы Пары, КМС Произвольная программа Начало – 19.05 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.

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