Туристка перед стеклянной пирамидой Лувра в Париже, июнь 2026 года © Alice Sacco/ReutersСпустя полгода после ограбления Лувра сотрудники музея обнаружили распахнутое окно.
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