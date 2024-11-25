На прилавках советских магазинов куры имели синий цвет, потому что люди их звали "птица счастья". Купил и счастливый

Нина Комарова Бельгийская курочка, которую вы "достали" (бедная вы наша), предназначалась для стран третьего мира. С чем вас и поздравляю. Все французские куры, которыми нас потом пичкали, того же сорта. Лучше нашей синенькой курочки нет и не будет никогда. Работала в этой отрасли. Сейчас курица ничем не пахнет. Французско-бельгийская тоже. А еще бельгийцы-французы придумали укольчики курочкам делать для увеличения веса. В результате чего быстро развиваются болезнетворные бактерии. И наших мерзавцев научили.

Helena S Автор, а когда и где в курице было(есть) Омега 3??? Вы вообще представляете что (кто) такое (такая) курица???