Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Почему ни кто не пишет, что раньше эти врачи в Таджикистане лечили только ослов и баранов, а в России им [по поддельн...Почему у нас в бо...
  • Нина Попова
    А иди как ты Лада в стаю волков. Ведь, помнишь, Маугли они же не съели и тебя не съедят.Такую историю не ...
  • Виктор Старицын
    В Советском Союзе не только в школах.  Когда 80 годах прошлого столетия проходил курсы в Одесской академии. Так вот к...Для всех, обсужда...

На прилавках советских магазинов куры имели синий цвет, потому что люди их звали "птица счастья". Купил и счастливый

На прилавках советских магазинов куры имели синий цвет, потому что люди их звали "птица счастья". Купил и счастливый

Еда в СССР: почему на прилавках советских магазинов были синие куры и какими они были на самом деле по вкусовым и питательным качествам Еда в СССР была не просто едой, она была движущей силой, за ней надо было побегать, её надо было добыть, принести домой и проявить смекалку изобретая вкусное блюдо, чтобы порадовать себя и семью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Комарова
Бельгийская курочка, которую вы &quot;достали&quot; (бедная вы наша), предназначалась для стран третьего мира. С чем вас и поздравляю. Все французские куры, которыми нас потом пичкали, того же сорта. Лучше нашей синенькой курочки нет и не будет никогда. Работала в этой отрасли. Сейчас курица ничем не пахнет. Французско-бельгийская тоже. А еще бельгийцы-французы придумали укольчики курочкам делать для увеличения веса. В результате чего быстро развиваются болезнетворные бактерии. И наших мерзавцев научили.
Ответить
6 час.
Helena S
Автор,  а когда и где в курице было(есть) Омега 3??? Вы вообще представляете что (кто) такое (такая) курица???
Ответить
6 час.
Ингерман Ланская
нещастные совкодроты, чем же вы питаетесь? совдеповские &quot;вкусности&quot; уж лет 40 как кончились, даже в позднем совке их не было... как же вы не сдохли до сих пор??? ведь для вас Российские продукты - отрава! вы же блюёте, когда даже запах Русской пищи вам почудится! 30 лет с голодухи пухните и ещё живы???
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх