Еда в СССР: почему на прилавках советских магазинов были синие куры и какими они были на самом деле по вкусовым и питательным качествам Еда в СССР была не просто едой, она была движущей силой, за ней надо было побегать, её надо было добыть, принести домой и проявить смекалку изобретая вкусное блюдо, чтобы порадовать себя и семью.
На прилавках советских магазинов куры имели синий цвет, потому что люди их звали "птица счастья". Купил и счастливый
Комментарии
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Нина Комарова
Бельгийская курочка, которую вы "достали" (бедная вы наша), предназначалась для стран третьего мира. С чем вас и поздравляю. Все французские куры, которыми нас потом пичкали, того же сорта. Лучше нашей синенькой курочки нет и не будет никогда. Работала в этой отрасли. Сейчас курица ничем не пахнет. Французско-бельгийская тоже. А еще бельгийцы-французы придумали укольчики курочкам делать для увеличения веса. В результате чего быстро развиваются болезнетворные бактерии. И наших мерзавцев научили.
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6 час.
Helena S
Автор, а когда и где в курице было(есть) Омега 3??? Вы вообще представляете что (кто) такое (такая) курица???
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6 час.
Ингерман Ланская
нещастные совкодроты, чем же вы питаетесь? совдеповские "вкусности" уж лет 40 как кончились, даже в позднем совке их не было... как же вы не сдохли до сих пор??? ведь для вас Российские продукты - отрава! вы же блюёте, когда даже запах Русской пищи вам почудится! 30 лет с голодухи пухните и ещё живы???
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6 час.
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