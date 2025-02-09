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Марина Ахмедова дала первые показания по делу об угрозах ей

Марина Ахмедова дала первые показания по делу об угрозах ей

Журналистке, писателю, члену Совета по правам человека при президенте России Марине Ахмедовой угрожают из-за публикаций об Азербайджане.

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