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Анна Тринчер рассказала о редкой патологии, которая мешает ей жить: "Спасают только молитвы"

Анна Тринчер рассказала о редкой патологии, которая мешает ей жить: "Спасают только молитвы"

Известная певица и звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер рассказала о сонном параличе, который возник после её болезненного расставания с молодым человеком.

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