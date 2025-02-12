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Названа страна, которая получит выгоду от политики Трампа

Названа страна, которая получит выгоду от политики Трампа

Sky News: Китай получит наибольшую выгоду от тарифной политики Трампа Азиатские экспортеры стали (Южная Корея, Япония, Австралия и Вьетнам) сильно пострадают от торговых пошлин президента США Дональда Трампа, но их долгосрочное воздействие может подтолкнуть их и другие страны ближе к Пекину, пишет телеканал Sky News.

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