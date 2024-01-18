Уголовное дело против главы узбекской диаспоры в Москве за омерзительную «шутку» о российских воинах

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Спички - не игрушка

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В России растёт в геометрической прогрессии число гастарбайтеров из Узбекистана.Тем временем наблюдательные люди нашли на странице главы узбекского землячества в "Одноклассниках" гнусный мем на тему спецоперации и цен на яйца.

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