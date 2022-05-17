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Боевой офицер: ВС России выбрали максимально правильную тактику под Авдеевкой

Боевой офицер: ВС России выбрали максимально правильную тактику под Авдеевкой

Пока плотного кольца в районе Авдеевки ещё нет, однако уже вырисовывается оперативное окружение. О том, почему около этого населенного пункта возникли такие сложности с ведением боя, объяснил военный обозреватель и боевой офицер Геннадий Алёхин.

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